عاجل- رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول مستجدات قطاع الطاقة والتعدين وتوسعات التعاون الدولي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض نتائج الجولات الخارجية وخطط التطوير في قطاعي البترول والتعدين.

نتائج زيارة لندن وجهود جذب الاستثمارات في التعدين

استهل وزير البترول الاجتماع بعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، موضحًا عقده سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي مؤسسات التمويل العالمية والمبادرات الداعمة للشفافية في قطاع التعدين، بجانب لقاءات مع مسؤولي شركات دولية لمناقشة تعزيز التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وأكد الوزير أن الزيارة تأتي ضمن جهود الوزارة للتوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الحاليين واستقطاب شركات جديدة.

توسعات في التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الخارجية

وأشار المهندس كريم بدوي إلى اهتمام الوزارة بملف التعاون الدولي، لافتًا إلى عقد جلسة مباحثات مع وزير تنمية المعادن الصلبة في نيجيريا لبحث فرص التعاون المشترك، بالإضافة إلى لقاء نظيره في سلطنة عمان لمناقشة زيادة استثمارات الشركات المصرية في السوق العُمانية.

كما عقد الوزير مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025 مع مسؤولين من شركات كبرى، في إطار خطة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية.

كما ناقش الوزير فرص تطوير التعاون في قطاعي البترول والغاز مع سفير الإمارات بالقاهرة.

حوافز جديدة للاستثمار الأجنبي خلال زيارة أستراليا

وخلال زيارته إلى مدينة بيرث الأسترالية، أعلن وزير البترول عن إطلاق حزمة حوافز جديدة للشركات الأسترالية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين المصري.

وفي إطار دعم العنصر البشري، تم توقيع خطابي نوايا مع جامعتي كيرتن ومردوخ في أستراليا لتطوير الكوادر التعدينية ونقل الخبرات الأكاديمية المتقدمة إلى مصر.

ضبط الأسواق وضمان استقرار توفير المواد البترولية

وعلى المستوى المحلي، أكد الوزير استمرار جهود الوزارة لضمان استقرار سوق المواد البترولية، وتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيدًا بالحملات الرقابية التي تنفذها هيئة البترول في المحافظات لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو تهريب المنتجات البترولية.

وفي هذا السياق، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة إكسون موبيل مصر للتعاون في تطوير أنظمة التحكم في المخاطر، وتعزيز سلامة العمليات، وتقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين.

الذكاء الاصطناعي في خدمة استكشاف البترول والغاز

وتناول الوزير نتائج ورشة العمل الثانية التي نظمتها شركة SLB (شلمبرجير) العالمية بالتعاون مع قطاع البترول في القاهرة، والتي ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف والإنتاج، بهدف خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية في الحقول.

مشروع جديد مع قناة السويس لتحويل الممر الملاحي إلى قناة خضراء

واختتم الوزير العرض بالإشارة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وهيئة قناة السويس لتنفيذ الإجراءات الخاصة بإنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال، ضمن استراتيجية الهيئة للتحول إلى "قناة خضراء".

ويهدف المشروع إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للسفن، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية قناة السويس كممر ملاحي عالمي صديق للبيئة.