نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة للصناعات البلاستيكية الدقيقة في الجيزة.. التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع الإدارة العامة للتشغيل ومديرية العمل بمحافظة الجيزة، توفير 10 فرص عمل جديدة داخل شركة متخصصة في الصناعات البلاستيكية الدقيقة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بشأن دعم التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف القطاعات الصناعية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإعلان يأتي ضمن خطة شاملة تعمل عليها الوزارة لربط الباحثين عن فرص عمل بفرص مباشرة داخل الشركات، بما يعزز استقرار العمالة ويحسن مستويات الدخل، ويدعم التوسع الصناعي داخل سوق العمل المصري.

الوظائف المتاحة

تشمل الوظائف التي أعلنت عنها الشركة ما يلي:

مسؤول مشتريات (عدد 1)

فني إنتاج (عدد 6)

عامل مخازن (عدد 3)

وأوضحت الوزارة أن الشركة تُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات البلاستيكية الدقيقة، وتقدم للعاملين فيها برامج تدريبية وفرصًا للتطوير المهني داخل الأقسام المختلفة، بما يضمن اكتساب مهارات جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الصناعي.

موعد ومكان التقديم

أعلنت الوزارة أن المقابلات الشخصية ستبدأ اعتبارًا من الغد، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، داخل مقر الشركة الكائن في: