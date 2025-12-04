نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تبدأ التحضير لامتحانات الثانوية العامة 2026 وتطلب بيانات مديري المدارس بالمراحل الثانوية والإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ أولى خطواتها التنظيمية استعدادًا لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث أرسلت خلال الأيام الماضية خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية تطالب فيه بسرعة موافاتها ببيانات دقيقة عن القيادات المدرسية بالمراحل الثانوية والإعدادية.

وتضمن الخطاب ضرورة إعداد كشوف مفصلة بأسماء مديري ووكلاء المدارس الثانوية للبنين والبنات، إلى جانب كشوف لمديري ووكلاء المدارس الإعدادية (ذكور فقط)، على أن يتم الفصل بين المرحلتين كلٌ على حدة.

وطلبت الوزارة أن تشمل الكشوف البيانات التالية لكل فرد:



الاسم – الإدارة التعليمية – الوظيفة (مدير/وكيل) – الرقم القومي – رقم الهاتف المحمول – كود المعلم، مع التأكيد على إرسال النسخة الورقية للمديرية، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغة «إكسيل» تُرفع للوزارة للتجهيز النهائي لأعمال لجان الثانوية العامة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لإحكام تنظيم أعمال الامتحانات وضمان اختيار الكفاءات المناسبة لإدارة اللجان وتحقيق أعلى مستويات الانضباط خلال فترة الامتحانات.

ومن المقرر – وفق الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي – أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم 20 يونيو 2026، حيث تستعد الوزارة مبكرًا لضمان سير الاختبارات دون أي معوقات ولتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية.