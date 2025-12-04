نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستعرض مع وزير البترول خطط الاستثمار والتعاون الدولي وتأمين احتياجات السوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يستعرض مع وزير البترول خطط الاستثمار والتعاون الدولي وتأمين احتياجات السوق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، والوقوف على جهودها في مجالات الاستثمار، والتعاون الدولي، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.

نتائج زيارة لندن وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين

استعرض وزير البترول نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، مشيرًا إلى عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات التمويل الدولية والمبادرات الداعمة للشفافية في قطاع التعدين، إلى جانب مسئولي عدد من الشركات العالمية، بهدف بحث فرص تعزيز التعاون وجذب مستثمرين جدد، ودعم الشراكات القائمة بما يسهم في دفع هذا القطاع الحيوي.

التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الإقليمية

وأوضح المهندس كريم بدوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعاون الدولي، في إطار الحرص على تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات، حيث تم عقد مباحثات مع وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري للتعاون في مجال التعدين، إضافة إلى لقائه نظيره العماني لبحث زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العمانية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية على هامش قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025 مع مسئولي الشركات العمانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.

الحوافز الاستثمارية في أستراليا وتنمية الكوادر البشرية

وأشار الوزير إلى أنه خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية تم الإعلان عن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، وفي إطار الاستثمار في العنصر البشري جرى توقيع خطابي نوايا مع جامعتي كيرتن ومردوخ لتطوير قدرات الكوادر المصرية ونقل الخبرات الأكاديمية المتقدمة في مجال التعدين.

ضبط الأسواق المحلية وتأمين المواد البترولية

وعلى الصعيد المحلي، أكد وزير البترول استمرار الجهود لضمان استقرار الأسواق وتوفير المنتجات البترولية لمختلف القطاعات، مع تكثيف الحملات الرقابية لهيئة البترول بالمحافظات لمواجهة محاولات التلاعب وتداول المنتجات مجهولة المصدر والتصدي لتهريب السولار والبنزين.

التعاون مع إكسون موبيل ودعم معايير السلامة

وأضاف الوزير أنه في إطار دعم أنظمة السلامة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أكسون موبيل مصر، للاستفادة من خبراتها العالمية في نظم التحكم في المخاطر وسلامة العمليات وإدارة التغيير والتدريب المتخصص للعاملين في قطاع نقل وتوزيع المنتجات البترولية.

الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاحتياطيات البترولية

وتطرق اللقاء إلى جهود تعظيم الاحتياطيات البترولية من خلال تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث أشار الوزير إلى تنظيم ورشة العمل الثانية لشركة SLB العالمية بالقاهرة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة معدلات الإنتاج.

محطة إسالة وتموين الغاز وتحول قناة السويس إلى قناة خضراء

كما نوه وزير البترول إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وهيئة قناة السويس لإنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال، ضمن استراتيجية التحول إلى قناة خضراء، بما يدعم الاعتماد على الوقود النظيف ويقلل الانبعاثات الكربونية من السفن المارة بالقناة.