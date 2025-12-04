أخبار مصرية

الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

0 نشر
0 تبليغ

الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدول لجمهورية الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها جزيرة سومطرة غرب البلاد، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

ويؤكد الأزهر الشريف تضامنه الكامل مع حكومة إندونيسيا وشعبها في هذا المصاب الأليم، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ إندونيسيا وشعبها من كل مكروه وسوء.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا