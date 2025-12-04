نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدول لجمهورية الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها جزيرة سومطرة غرب البلاد، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

ويؤكد الأزهر الشريف تضامنه الكامل مع حكومة إندونيسيا وشعبها في هذا المصاب الأليم، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ إندونيسيا وشعبها من كل مكروه وسوء.