ضعف وانقطاع المياه بهضبة الأهرام ومساكن ضباط الرماية

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق: هضبة الأهرام، مساكن ضباط الرماية، إسكان الشباب.

هذا وقد أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر عن حدوث عطل مفاجئ بأحد الخطوط الناقلة للمياه العكرة من مآخذ العياط إلى محطة التنقية بالمدينة، مما ترتّب عليه تخفيض عدد الطلمبات العاملة بالمأخذ من ست طلمبات إلى أربع فقط، وأثر ذلك سلبًا على الإمدادات الواردة من محطة مياه أكتوبر، والتي أدت إلى ضعف وانقطاع مياه الشرب بمناطق: "هضبة الأهرام، مساكن ضباط الرماية، إسكان الشباب".