محافظة الجيزة تزيل 144 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال شهر نوفمبر بالمراكز والمدن

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لجميع أشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على الحفاظ الأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة وبالتعاون مع المراكز المعنية تمكنت خلال الفترة من 1 نوفمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025 من إزالة 144 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق 10 مراكز بالمحافظة، بإجمالي مساحات بلغت 5 أفدنة و3 قراريط و12 سهمًا، حيث تمت الإزالات بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشملت أعمال الإزالة نطاقات واسعة بعدة قرى وتوابع من بينها المنصورية وبرقاش ومنشأة رضوان وجزيرة محمد وطناش فضلًا عن قرى أبو غالب والقطا وبهرمس وبني سلامة بحي الوراق ومركز منشأة القناطر وكفر الضبعى وبرويش والمقاطفية وكفر تركي وميت القائد والبليدة بنطاق مركز العياط.

كما امتدت الحملات إلى منشأة البكاري والمنوات ومنيل شيحة التابعة لمركز ابو النمرس وصفط اللبن وأبو رواش وناهيا بمركز كرداسة، والجزيرة الشقراء التابعة لمركز الصف.

وشملت الإزالات كذلك نواحي أم خنان ودهشور قبلي ومنا الأمير بنطاق مركز البدرشين والحوامدية والقبابات والحلف الغربي بمركز أطفيح إلى جانب مناطق سقيل والزيدية وشنباري بمركز أوسيم.

وفي هذا الإطار كلف المحافظ مديرية الزراعة بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن لاستمرار تنفيذ حملات المتابعة اليومية ورصد أي محاولات جديدة للتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معها

من جانبه، أكد المهندس خالد أبو العطا مدير مديرية الزراعة بالجيزة أن المديرية تعمل بشكل متواصل مع رؤساء المراكز والمدن وفق خطة واضحة لرصد ومتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية في مهدها، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بلجان مشتركة للمرور اليومي على القرى والتوابع، والتأكد من الالتزام الكامل بعدم تغيير طبيعة الأرض الزراعية

