«بيت الزكاة والصدقات» يعلن دخول الدُّفْعة الثانية من القافلة الإغاثية "الثانية عشرة" لغزة

أحمد جودة - القاهرة - تستمر دعمًا لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، واستكمالًا للجسر الإغاثي الذي مَدَّه «بيت الزكاة والصدقات» بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتزامنًا مع مَوْجَة البرد القارص التي تضرب قطاع غزة - دخلت اليوم الخميس، الدُّفْعة الثانية من القافلة الإغاثية الثانية عشرة لبيت الزكاة والصدقات، عبر ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية؛ تحمل عشرات الآلاف من الخيام المجهَّزة؛ تمهيدًا لتوزيعها على أشقائنا الفلسطينيين، الذين دمَّر الاحتلال بيوتهم ومُدنهم وباتوا ينامون في الشوارع بلا مأوى.

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الخميس الموافق 4 من ديسمبر 2025م، أن القافلة الإغاثية الثانية عشرة، تضمنت كميات كبيرة من المواد الغذائية، والمياه النقية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، إلى جانب ألبان الأطفال، والحفاضات، والأدوية، ومستلزمات العناية الصحية، وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لأشقائنا في قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة مَوْجَة البرد القارص التي تضرب القطاع حاليًا.

يأتي إطلاق الدُّفْعة الثانية من القافلة الإغاثية الثانية عشرة لبيت الزكاة والصدقات ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، حيث شارك فيها أكثر من 85 دولة حول العالم.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» على استمراره في تسيير القوافل الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة، وذلك في إطار حرص البيت على بذل كافة الجهود للتخفيف من آثار العدوان الصهيوني الغاشم، وتوفير الخيام المجهَّزة والمواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات الطبية والعلاجية...

يُذكَر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص العديد من الطرق للتبرع لإغاثة أشقائنا في قطاع غزة...

عبر الموقع الإلكتروني:

https://baitzakat.org.eg/donationChannels#5

أو طلب مندوب البيت بالاتصال بالخط الساخن 15111

أو عن طريق InstaPay

أو حسابات بيت الزكاة والصدقات بجميع البنوك المصرية.