نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تلتحق بوزارة الخارجية؟.. الحلقة الثانية من بودكاست وزارة الخارجية “دبلوكاست” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص وزارة الخارجية لتوضيح للشباب المصرى الراغب فى الانضمام لوزارة الخارجية كيفية الالتحاق بالوزارة واختيار الكوادر الدبلوماسية الجديدة، والشروط الواجب توافرها لإجراء الاختبارات؛

تعرض وزارة الخارجية حلقة جديدة من بودكاست الوزارة "دبلوكاست" Diplocast تستضيف فيها السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش والذى يجيب على كثير من الاسئلة ذات الصلة بشروط ومعايير الالتحاق بالوزارة في حوار اداره الإعلامي الأستاذ عمرو خليل.

وتشهد الحلقة مشاركة مجموعة من شباب الملحقين الدبلوماسيين من محافظات وجامعات مختلفة الذين انضموا للوزارة مؤخرا، للحديث عن تجاربهم الشخصية ونصائحهم للشباب المتطلع للالتحاق بالوزارة.

ويُعد “دبلوكاست” البودكاست الرسمي لوزارة الخارجية، ويهدف إلى تناول موضوعات تتعلق بعمل الوزارة والدبلوماسية المصرية، ويقدمه اعلامى مختلف في كل حلقة.

وتتقدم وزارة الخارجية بالشكر لكلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر والتى ساهمت فى تقديم الدعم الفني لإنتاج الحلقة.