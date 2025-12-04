نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد ميدانيًا أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي قطر 1000مم بشارع ربيع الجيزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي أمام مستشفى أم المصريين، حيث انتقل فور تلقي البلاغ إلى موقع الكسر لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سير أعمال الإصلاح.

ووجّه المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التعامل مع الكسر ورفع درجة الاستعداد والدفع بكافة المعدات والفرق الفنية اللازمة، مؤكدًا ضرورة العمل المتواصل على مدار الساعة لإنجاز الإصلاحات وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة في أسرع وقت، مع اتخاذ الإجراءات التأمينية بالموقع ومنع أية تأثيرات على الحركة المرورية.

وتجدد محافظة الجيزة اعتذارها الكامل للمواطنين عن الانقطاع الخارج عن إرادة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مع الالتزام بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة طوال فترة الإصلاح ويمكن للمواطنين طلب سيارات المياه عبر الاتصال على الخط الساخن 125.

رافق المحافظ محمد مرعي السكرتير العام المساعد والمهندس محمد حفناوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وكافه الجهات والأجهزة المعنية.

