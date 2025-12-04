نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة "زاد العزة" الـ87 بحمولة 9.7 ألف طن مساعدات إنسانية وشتوية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق الهلال الأحمر المصري، فجر اليوم، قافلة المساعدات الإنسانية رقم 87 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محمّلة بكميات ضخمة من الإغاثة الغذائية والطبية والاحتياجات الشتوية، في إطار دوره المستمر كآلية وطنية لتنسيق وتوجيه المساعدات إلى قطاع غزة.

وحملت القافلة في يومها الـ87 ما يزيد على 9،700 طن من المساعدات العاجلة، شملت أكثر من 5،300 طن من السلال الغذائية والدقيق، وما يفوق 3،500 طن من المستلزمات الطبية ومواد الإغاثة الضرورية، إضافة إلى نحو 900 طن من المواد البترولية.

كما تضمنت القافلة احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، حيث شملت أكثر من 265،700 بطانية، ونحو 38،200 قطعة ملابس شتوية، بجانب 3،600 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك استمرارًا للجهود المصرية في دعم أهالي غزة.

يُشار إلى أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي انطلقت أول مرة في 27 يوليو، تواصل على مدار الأسابيع الماضية نقل آلاف الأطنان من المساعدات، والتي شملت سلاسل إمداد غذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية وعلاجية، أدوات عناية شخصية، وكميات من الوقود.

ويستمر الهلال الأحمر المصري في التواجد على الحدود باعتباره الجهة الوطنية المسؤولة عن تنسيق وتفويج المساعدات، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري منذ بداية الأزمة، مع استمرار رفع درجة التأهب بكافة المراكز اللوجستية. وقد تخطّت كمية المساعدات التي أدخلها الهلال الأحمر إلى غزة 500 ألف طن منذ بدء الأزمة، بجهود 35 ألف متطوع يعملون ضمن الجمعية.

1000650847

1000650846

1000650845

1000650844

1000650843