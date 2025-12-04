نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الأولى في انتخابات النقابات الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت نقابة المحامين اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية، وذلك عقب انتهاء أعمال فحص ملفات المتقدمين وبحث الطعون والتنازلات والتظلمات، استعدادًا لانطلاق العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المعلن.

وأوضحت النقابة أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة الصادر في 11 مايو 2025 بدعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر للانعقاد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية. كما أشارت إلى أن الجدول الزمني للمرحلة الأولى سبق نشره على الموقع الرسمي للنقابة، وفي جريدتي الأخبار والجمهورية بالعدد الصادر في 11/11/2025.

وتشمل المرحلة الأولى النقابات الفرعية التالية:

الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.

وأكدت النقابة أن عدد المتقدمين فعليًا للترشح على مقاعد المرحلة الأولى بلغ 665 مترشحًا، وبانتهاء أعمال الفحص اتضح ما يلي:

أولًا: المستبعدون من الترشح (10 مرشحين)

1 على مقعد النقيب

2 على مقعد الشباب

7 على مقاعد الأعضاء



ثانيًا: المتنازلون عن الترشح (11 مرشحًا)

2 على مقعد النقيب

7 على مقعد الشباب

2 على مقاعد الأعضاء



وبذلك يصبح العدد النهائي للمرشحين بعد الاستبعادات والتنازلات 644 مرشحًا موزعين كالتالي:

69 مرشحًا على مقعد النقيب

110 مرشحين على مقعد الشباب

465 مرشحًا على مقاعد الأعضاء



وأكدت النقابة أنه تم إعداد الكشوف النهائية للأسماء وفقًا للحصر العددي المعتمد، وتم نشرها كاملة بالمرفقات الرسمية الصادرة عن النقابة.