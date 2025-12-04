نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يصل إلى مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي، للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل (Nile-COM) فى دورتها الثالثة والثلاثين، والتي تُعقد بمشاركة وزراء وممثلي دول الحوض ومبادرة حوض النيل.

وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار حرصها المستمر على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي (دول الهضبة الاستوائية)، ودعم الدور الإيجابي لمبادرة حوض النيل بصفتها الإطار الأوحد والجامع للعمل المشترك بين دول الحوض كافة، وتنطلق هذه المشاركة من قناعة راسخة بأن نهر النيل هو شريانٌ للتكامل والشراكة الإقليمية، وفرصة لتعظيم المنافع المتبادلة وتعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب الحوض، من خلال الحوار البنّاء، وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، ودعم المشروعات الإقليمية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار والازدهار في دول الحوض جميعًا.

والجدير بالذكر تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض موقف "مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة".

وأشار التقرير لإنطلاق مرحلة إختبار المنظومة الكهربائية الجديدة لبوابات المفيض، حيث تم البدء بإختبار المنظومة الكهربائية للبوابتين أرقام (٩) و(١٠) من بوابات المفيض، وتمت أعمال الإختبار للبوابتين بنجاح.

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل وتعظيم الإستفادة منها، والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الإفتراضى، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر، كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

وأضاف سيادته ان هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة ورفع كفاءة مراقبة البوابات وضمان سهولة تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها بإستخدام أنظمة حديثة، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصرفات فى توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا.

جدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل وتتكون من ( قناة المفيض والتى تضم عدد "١١" بوابة - سد ركامى بطول ٥٢٠ متر - هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى - محطة توليد كهرباء )، بالاضافة لكون القنطرة تمثل جسر برى يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا.