نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كلي بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر) والقيام بأعمال الشدّات المعدنية لعدد (12) برجًا معدنيًا بطول (120 مترًا) ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل سيتم تنفيذ الأعمال بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

وبناءً عليه، تستلزم الأعمال غلقًا كليًا بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام وذلك اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 2025/12/5 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2025/12/7، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية لتسهيل الحركة ومنع التكدسات:

التحويلة المرورية الأولى:

المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال سيرها تجاه ميدان لبنان:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم يسارًا باتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

التحويلة المرورية الثانية:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي ثم يمينًا باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز الأعمال.

وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المركبات.

وتؤكد المحافظة أن الحركة المرورية في الاتجاه الآخر من شارع 26 يوليو تعمل بصورة طبيعية دون أي تأثير.