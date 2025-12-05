نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي في المقال التالي

رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي

اختتم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، البرنامج التدريبي Future Fighters against AMR، الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) وشبكة ReAct Africa، بحضور قيادات الهيئة ومسؤولين دوليين، مؤكدًا على دور الطلاب الشباب كمقاتلين للمستقبل في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية ودورهم الفعال في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الأمن الدوائي.

أهمية مكافحة مقاومة المضادات الحيوية

أوضح الدكتور الغمراوي خلال كلمته أن مقاومة مضادات الميكروبات تُعد أحد أخطر التحديات الصحية عالميًا، وأن مواجهتها تتطلب تنسيقًا متكاملًا على المستويين المحلي والدولي. وأكد على ضرورة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لحماية الأجيال القادمة، مشيرًا إلى مشاركة هيئة الدواء في برنامج الترصد العالمي لاستهلاك المضادات ومقاومة الميكروبات GLASS-AMC.

دور برنامج Future Fighters في بناء قدرات الطلاب

يهدف البرنامج إلى إعداد جيل من طلاب كليات الصيدلة يمتلك المهارات العلمية والبحثية والتطبيقية اللازمة للقيام بدور فاعل في نشر الوعي حول مضادات الميكروبات ومقاومة مسببات الأمراض، من خلال ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة. وشارك في البرنامج طلاب من 23 جامعة مصرية قدموا مشروعات مبتكرة في مجال التوعية بمخاطر مقاومة المضادات الحيوية.

تحقيق الأمن الدوائي من خلال الترصد والمتابعة

أكد الغمراوي أن الترصد العالمي لاستهلاك المضادات الحيوية يُعد ركيزة لحماية الأمن الدوائي، حيث يمكن متابعة أنماط الاستهلاك الوطنية ومقارنتها بالمؤشرات العالمية، بما يتيح اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة وتنظيم صرف المضادات الحيوية على المستوى القومي.

تكريم الطلاب المشاركين والفرق الفائزة

اختتمت الفعالية بتكريم الفرق الطلابية المتميزة، حيث فاز بالمركز الأول فريق طلاب جامعة سفنكس، وحل فريق الجامعة البريطانية في مصر بالمركز الثاني، كما حصل فريق جامعة نيو جيزة على المركز الثاني مكرر، وفاز فريق جامعة الدلتا بالمركز الثالث. وقد حضر مراسم التكريم كبار قيادات هيئة الدواء ومسؤولو الجامعات وممثلو منظمة الصحة العالمية.

تقدير دور الطلاب في نشر الوعي المجتمعي

أشاد رئيس هيئة الدواء بمجهود الطلاب، مؤكدًا أنهم "مقاتلو المستقبل في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية"، ومشيرًا إلى أن مشروعاتهم ومحتواهم التوعوي يعكس وعيًا علميًا وإبداعًا في إيصال الرسالة للجمهور.

تعزيز التعاون الدولي والمحلي في المجال الصحي

وجه الغمراوي الشكر إلى منظمة الصحة العالمية وشبكة ReAct Africa على دعمهم للبرنامج، مؤكدًا استمرار الهيئة في تبني المبادرات الهادفة لتعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية، وتحقيق التعاون بين المؤسسات العلمية المحلية والدولية لدعم رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل صحي آمن للأجيال القادمة.



تؤكد فعاليات برنامج Future Fighters على التزام هيئة الدواء المصرية بتوفير بيئة تعليمية وتنظيمية داعمة لتطوير الكوادر الشابة، وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للأدوية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مع تحقيق الأمن الدوائي وحماية صحة المجتمع من مخاطر مقاومة المضادات الحيوية.