نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية..الشباب والرياضة بالجيزة تطلق مبادرة "أتحدث بالفصحى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة ـ مدير المديرية، عن تدشين مبادرة "اتحدث بالفصحى" التي تنطلق بدءًا من اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2025 داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتستهدف 4000 مشارك من 200 مركز شباب، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتأتي المبادرة تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، من خلال دعم اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم والوعاء الأصيل للثقافة المصرية والعربية، فضلًا عن مكانتها كـلغة للقرآن الكريم ومصدر رئيسي لصون التراث وتعميق الوعي بالقيم والمعاني الإنسانية لدى النشء والشباب.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن المبادرة تعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، التي تولي أهمية خاصة لترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة، وتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الشباب، مشيرًا إلى أن الاهتمام باللغة الأم يُعد محورًا رئيسيًا ضمن برامج الوزارة الهادفة إلى بناء الوعي وتنمية المهارات الإبداعية واللغوية لدى النشء.

وأوضح "الصبروط" أن إطلاق المبادرة في هذا التوقيت يأتي اتساقًا مع استراتيجية الوزارة في تنمية شخصية الشباب المصري وربطهم بلغتهم وهويتهم، لكون اللغة العربية أحد ركائز الأمن الثقافي للدولة المصرية، وعاملًا أساسيًا في تشكيل الوعي وتوجيه الفكر نحو الإبداع والبناء.

وتتضمن فعاليات المبادرة مشاركة الفئات العمرية من 8 حتى 18 عامًا داخل مراكز الشباب، من خلال تقديم أعمال إبداعية وقصصية باللغة العربية الفصحى، يتم تقييمها وتصفيتها على أيدي متخصصين من معلمي اللغة العربية على مستوى الإدارات الفرعية، ثم على مستوى المحافظة، لضمان اختيار أفضل المواهب.

وتؤكد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أن الارتقاء بمستوى اللغة العربية مسؤولية وطنية، وأن تمكين الشباب من امتلاك أدواتها يسهم في حماية الهوية، ومواجهة التحديات الفكرية والثقافية، وترسيخ القيم الإيجابية في نفوس الأجيال الجديدة.

ومن المقرر أن تُختتم المبادرة بتنظيم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين، وتوزيع شهادات التقدير والجوائز، دعمًا للمواهب الشابة وتشجيعًا لهم على الاستمرار في تنمية مهاراتهم اللغوية والإبداعية، وإيمانًا بدورهم في بناء مستقبل الوطن.