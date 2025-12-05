نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، إلى العاصمة القطرية للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة الذي تعقد فعالياته يومى ٦ و٧ ديسمبر.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في المنتدى لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف إزاء التطورات في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بجهود تثبيت الاستقرار ودعم مسارات السلام والتنمية.