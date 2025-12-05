نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم العالمي للتطوع يشعل طاقات الشباب 35 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان يقودون معركة الوعي ضد المخدرات في كل محافظات مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة اليوم العالمي للتطوع نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عدة فعاليات داخل بيوت التطوع التابعة للصندوق بالعديد من الجامعات المصرية وتستهدف تنفيذ أنشطة الوقاية وتوعية الطلاب بأضرار الإدمان ونفذ الصندوق من خلال بيوت التطوع على مدار العام الدراسي الحالي أكثر من 960 فعالية متنوعة مبادرات وندوات وأنشطة رياضية وتدريبات وأنشطة فنية واحتفالات داخل الكليات والحرم الجامعي واستهداف أكثر من 100000 طالب كما تقدم أكثر من 1700 طالب وطالبة جدد من الجامعات للانضمام لرابطة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان البالغ عددها أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن وتم إجراء مقابلات شخصية لهم وجار حاليا تنفيذ تدريبات لإعدادهم للعمل التطوعي بالصندوق

عمرو عثمان الشباب خط الدفاع الأول ضد الإدمان

أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حرص الصندوق على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات وأوضح أن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق والمشاركة المستمرة في كافة الفعاليات القومية والعالمية

برامج تدريبية لإعداد قيادات شبابية تطوعية

يعمل الصندوق على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي بجانب العمل على زيادة قدراتهم المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بخدمات صندوق مكافحة الإدمان الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات المتعلقة بطبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023.

14 ألف نشاط ميداني في القرى والمدارس والمناطق المطورة

استعرض مدير الصندوق الأنشطة التي نفذها المتطوعون على مدار العام الجاري حيث تم تنفيذ أكثر من 14 ألف و400 نشاط متنوع في مختلف المحافظات شملت الجامعات والمدارس وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية كذلك المناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل المحروسة الأسمرات حدائق أكتوبر بشائر الخير الخيالة أهالينا روضة السودان وروضة السيدة.

أندية الوقاية ومبادرات حماية الأطفال

شهدت مراكز الشباب تفعيل أندية الوقاية وهي مقرات جديدة للصندوق تهدف إلى تعزيز سبل الوقاية والحماية بين الشباب والأطفال والأسر من المترددين على النوادي كما تم تنفيذ مبادرة القرار قرارك داخل المؤسسات الحكومية للتوعية بخطورة التعاطي إلى جانب تنفيذ أنشطة موجهة للأطفال في الحدائق ومراكز الشباب تضمنت ورش حكي وندوات لتدريبهم على التفكير الإيجابي ورفع وعيهم بمخاطر التدخين والمخدرات.

رسالة اليوم العالمي للتطوع

يعكس احتفال صندوق مكافحة الإدمان باليوم العالمي للتطوع حجم الدور المؤثر الذي يقوم به الشباب المتطوعون في حماية المجتمع من آفة المخدرات وترسيخ ثقافة الوقاية والعمل التطوعي باعتباره أحد أهم أدوات التنمية وبناء الإنسان.