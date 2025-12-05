نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في إندونيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، وقلوب وعيون دامعة لأخوة أعزاء، ينعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت جزيرة سومطرة في جمهورية إندونيسيا الشقيقة، مخلفةً خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

اللهم إنا نحتسب ما قضيت به عندك، فأنزل على من اخترت إلى جوارك سحائب رحمتك ورضوانك، وأنزلهم منازل الشهداء، وامسح على قلوب أهليهم بيد الرضا والسكينة من عندك؛ وأعنهم على حُسن الاسترجاع وجميل الصبر؛ وابسط لهم في معارج الرجاء والحمد.

خالص التعازي إلى حكومة إندونيسيا وشعبها الكريم، وإلى أسر الضحايا، في مصابهم الجلل، وصادق الدعاء أن يمنَّ الله على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ إندونيسيا وشعبها من كل سوء.