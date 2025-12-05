نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن موعد والمقابلة الشخصية واختبار إجادة الحاسب الآلي لشغل الوظائف "بالإدارة المركزية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة الأوقاف المصرية للسادة العاملين بالديوان العام والمديريات الإقليمية المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة للعمل بالإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارات العامة التابعة لها عن طريق الانتداب -والبالغ عددهم (٢٤) متقدمًا ممن قاموا بالتقديم عبر الرابط المعلن- أنه قد تحدد موعد اختبار إجادة الحاسب الآلي والمقابلة الشخصية يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٥م في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتهيب الوزارة بجميع السادة المتقدمين الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، مع ضرورة إحضار المستندات التالية:

• بيان حالة وظيفية حديث من جهة العمل الحالية، شاملًا تقارير الكفاية والجزاءات.

• صورة من بطاقة الرقم القومي.

وإليكم كشف أسماء المتقدمين فيما يلي:

1. هند مصطفى محمد

2. مصطفى جمال الدين أحمد

3. حسن سعد حسن سعد منصور

4. مجدي سيد محمد السيد

5. إبراهيم محمد رفعت أحمد

6. أمين أبو العلمين محمد أمين

7. مينا خلف جاد الله سرجة

8. مجدي حمدي أحمد محمد

9. عمرو محمد محمد موسى

10. محمد سند عطوة محمد

11. تامر محمد نشأت أحمد محمد عبد الله

12. خالد عبد المطلب أحمد

13. أحمد محمد أنور محمد حسن

14. محمود أحمد محمود عطا الله

15. السيد إبراهيم السيد إبراهيم

16. مليجي حسن السيد محمد

17. أيمن عبد الفتاح محمد سليمان

18. محمد إبراهيم عبده رمضان

19. أحمد إبراهيم أحمد علي

20. بدر عبد الرحمن إبراهيم عبد الله

21. أشرف محمد وجيه محمد العزازي

22. أحمد علي السيد علي

23. علي محمد عبد الرحمن عطا

24. عادل عفيفي أبو العلا

مع خالص الرجاء بالتوفيق للجميع.

وزارة الأوقاف المصرية