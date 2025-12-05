نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزراعة تعلن تحصين أكثر من 8 ملايين جرعة لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الزراعة تعلن تحصين أكثر من 8 ملايين جرعة لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي جرعات التحصين التي تم تنفيذها ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي تجاوزت حتى الآن 8 ملايين و100 ألف جرعة تحصينية منذ انطلاق الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية.

تفاصيل الجرعات المحصنة وفق التقرير الرسمي

ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فقد قامت الفرق البيطرية الميدانية بتجميع وتحصين أكثر من 4 ملايين و200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإضافة إلى تحصين ما يزيد على 3 ملايين و900 ألف رأس ماشية بلقاح حمى الوادي المتصدع حتى الآن مع استمرار أعمال الحملة على مستوى الجمهورية.

خطة الدولة لبناء مناعة مستدامة للثروة الحيوانية

وأشار التقرير إلى أن حملات التحصين يتم تنفيذها بشكل دوري ثلاث مرات سنويًا في إطار خطة الدولة لبناء مناعة قوية ومستدامة لدى الثروة الحيوانية بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية ويسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين.

حملات إرشادية وتطهير للأسواق بالتوازي مع التحصين

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه يتم بالتوازي مع أعمال التحصين تنفيذ حملات إرشادية مكثفة ومرور ميداني على أسواق الماشية لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات فضلًا عن أعمال التقصي الوبائي وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمربين بجميع القرى والمراكز.

مناشدة رسمية للمربين للتعاون مع الحملة

وجددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مناشدتها لكافة المربين بضرورة التعاون الكامل مع الحملة القومية الجارية والإسراع بتحصين ماشيتهم في المواعيد المحددة حفاظًا على الثروة الحيوانية مؤكدة استمرار تلقي البلاغات وطلبات التحصين والدعم من خلال الخط الساخن 19561.