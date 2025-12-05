نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «صناع الخير» تُدعم ذوي الإعاقة: تأهيل مدارس وتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في إطار جهودها لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنفيذ العديد من المبادرات والتدخلات المهمة التي تُسهم في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع مختلف الجهات، وتهيئة البيئة لدمجهم في المجتمع، تلك التدخلات التي تتسق تمامًا مع اهتمام الدولة المصرية بهذه الفئة وتوفير كل الدعم لها.

تضمنت تدخلات مؤسسة صناع الخير، تنفيذ مبادرة «اكفل مدرسة»، والتي نجحت في إعادة إعمار العديد من المدارس، والتي على رأسها إعمار مدرسة الأمل للصم والبكم بمحافظة الفيوم وإعمار مدرسة أمل طه حسين للصم والبكم بمحافظة الأقصر، بجانب إعمار مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط، ومدرسة الصم والبكم بنفس المحافظة.

وعملت المؤسسة ضمن جهودها لدعم ذوي الهمم، على تنفيذ صيانة شاملة لتلك المدارس، كعمل صيانة للسباكة الداخلية وتغيير وصلات الصرف وتغير كامل للكهرباء وصيانة الأبواب والشبابيك وتغيير ما يلزم، بالإضافة إلى أعمال الدهانات من الداخل والخارج بالكامل، وأعمال ترميم ومحارة ونقاشة لسور المدارس، وتركيب سيراميك وقواعد وأحوض للحمامات.

لم تقف جهود المؤسسة عند ذلك الحد في تطوير المدارس، بل تضمنت أيضًا تركيب مراوح بالفصول والمكاتب والغرف الموجودة، ولوحات بأسماء المدارس، مع صيانة البوابات الحديدة، وصيانة الدسكات وعمل لوحات للفصول والسابورات، وإنشاء معمل كمبيوتر، وإنشاء ورش «صناعي – زخرفة - ورشة ملابس»، وعمل ملعب «نجيل صناعي» وإنتر لوك، بما يُوفر بيئة تعليمية جذابة للطلاب.

ضمن تدخلات مؤسسة صناع الخير للتنمية، توفير كراسي متحركة عادية لحالات الإعاقات الحركية الذين لديهم صعوبة أو عدم قدرة على السير، بجانب توزيع كراسي متحركة كهرباء لحالات الإعاقات الحركية، وتوزيع أطراف صناعية على حالات بتر تحت الركبة وفوق الركبة، بالإضافة إلى إتاحة رامبات بإجمالي 35 رامب بالشوارع للكراسي المتحركة.