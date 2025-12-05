نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور السيد قنديل، ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe، وذلك في إطار تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي الدولي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

جاءت الفعالية بحضور الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة لمياء كامل محمد منسق الزيارة للجامعة.

وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بهدف دعم الباحثين وزيادة الوعي بفرص التمويل الأوروبية وبرامج الحراك الأكاديمي، وتشجيع المشاركة المصرية في البرامج البحثية والمشروعات الدولية.

كما شارك في الفعالية ممثلو برنامج Euraxess بمصر ونقاط الاتصال الوطنية لبرنامج Horizon Europe، حيث قدموا عرضًا تفصيليًا حول آليات التمويل، وبرامج التنقل الدولي، وكيفية بناء شراكات بحثية قوية مع المؤسسات الأوروبية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح لباحثين مصريين في برامج Horizon Europe وMSCA.

وأكدت جامعة حلوان أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي ضمن استراتيجيتها لدعم التميز البحثي، وتمكين الباحثين والشباب من الاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي، بما يعزز من مكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

