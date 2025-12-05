نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يؤكد الدولة تتحرك بخطى ثابتة لتطوير منظومة علاج أمراض الجهاز التنفسي في المقال التالي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة وواضحة لتطوير المنظومة الصحية خاصة في ظل التزايد الملحوظ في معدلات الأمراض التنفسية المزمنة وارتفاع أعبائها الصحية والاقتصادية على المواطنين

تخصص الصدر من أكثر التخصصات احتياجًا للتطوير المستمر

أوضح الوزير أن تخصص الصدر والجهاز التنفسي يُعد من أكثر التخصصات الطبية التي تحتاج إلى تحديث دائم في أساليب التشخيص والعلاج نظرًا للتطور المستمر في أنماط الأمراض المرتبطة به وتأثيراتها المباشرة على جودة حياة المرضى

مكافحة التدخين والتأهيل التنفسي أولوية وطنية

أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن مواجهة التحديات المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي تتطلب جهودًا مشتركة على رأسها مكافحة التدخين والتوسع في برامج التأهيل التنفسي التي تساهم بشكل كبير في تحسين الحالة الصحية للمرضى وتقليل نسب المضاعفات

إشادة بدور الجمعيات العلمية في دعم المنظومة الطبية

أشاد الوزير بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية والجمعية الإفريقية للأمراض الصدرية في دعم التدريب الطبي ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية والمشاركة في إنتاج الأبحاث العلمية التي تساند صناع القرار في وضع السياسات الصحية السليمة

دعوة لتعزيز التعاون العلمي الإقليمي والدولي

دعا وزير الصحة إلى تعزيز التعاون العلمي على المستويين الإقليمي والدولي لتطوير منظومة الرعاية الأولية وتحسين السياسات الصحية مع ضرورة تبني نهج متعدد القطاعات يجمع بين السياسات البيئية والصحية والتعليمية لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي بشكل شامل

الشراكات الدولية لتحسين جودة الحياة وخفض الوفيات

أكد الوزير أن الشراكات الإقليمية والدولية تمثل السبيل الأمثل لتقليص الفجوات في الرعاية الصحية وخفض معدلات الوفيات وتحسين جودة الحياة لملايين المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.