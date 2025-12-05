نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أعمال ملتقى أريج في نسخته الثامنة عشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية لملتقى أريج في نسخته الثامنة عشرة، بعنوان "في كل يوم كتاب- إطلاق كتاب هندسة المعنى"، وتضمنت الجلسة كلمات من المتحدثين الرئيسيين، الكاتب والصحفي الحائز على عدة جوائز عمر العقّاد، ونقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، بالإضافة إلى المديرة العامة لأريج روان الضامن.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، إطلاق كتاب "هندسة المعنى" للكاتب عبدالله مكسور، الذي يركز على أساليب الكتابة في الصحافة الاستقصائية، كما تم الإعلان عن مشروع "بوصلة"، بالإضافة إلى جائزة المثابرة الصحفية وإعلان الفائز/ة بهذه الجائزة التي تمنحها أريج سنويًا.

وقالت روان الضامن: في عام 2025، واجه كل العاملين في هذه المهنة وفي العالم الرقمي، تحديات كبيرة بعد توقف تمويل الصحافة المستقلة. واجهنا الرقابة بجميع أشكالها، الميدانية والرقمية. شهدنا دمارًا في قطاع غزة، القطاع الذي ما يزال يعاني القمع والحصار والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر 2023. هذه الإبادة الجماعية التي فقدنا خلالها أكثر من 255 صحفيًا في غزة وحدها".

وقال عمر العقاد: “على مدى أكثر من عامين، شاهدت أسوأ أنواع الصحافة على الإطلاق، بشكل خاص في المكان الذي أعيش فيه، رأيت الحقائق تُقدّم كأكاذيب، والأكاذيب تُقدّم كحقائق. لكن في ذات الوقت، شاهدت أيضًا أفضل أنواع الصحافة التي قام بها الحاضرون في هذه القاعة، منهم صحفيون فلسطينيون، والكثير منهم فقدناهم اليوم”.

وقال خالد البلشي: "نتقاسم ألمًا شديدًا بسبب استشهاد أكثر من 250 صحفيًا فلسطينيًا، وإصابة عشرات الآلاف من الضحايا. نحن فخورون بزملائنا الذين تحدّوا وانتصروا في معركة الرواية، ونقل الحكاية؛ إنهم زملاؤنا الصحفيون الفلسطينيون، وشعار نتحدى، يلائم ما نمرّ به بشرط أن نحوّل الدماء التي سالت إلى وقود للعمل. كما أنه من دون محاسبة القتلة في فلسطين، لن يكون هناك أمل، وندعو إلى تحرير الصحافة من كل القيود المفروضة عليها".