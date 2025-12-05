نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقابة العامة تدعو المحامين للمشاركة في الجمعية العمومية لزيادة المعاشات غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جموع المحامين على مستوى الجمهورية إلى حضور الجمعية العمومية المقرر عقدها غدًا السبت بمقر النقابة العامة برمسيس.

وتأتي الدعوة للتصويت على مشروع زيادة المعاشات ليصل الحد الأقصى إلى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 2000 جنيه، إضافة إلى مناقشة باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأكدت النقابة أن التصويت سيتم على كل بند منفصلًا، بما يتيح لأعضاء الجمعية العمومية إبداء رأيهم بشكل واضح في كل مقترح على حدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة المشاركة الفعالة لجميع المحامين.