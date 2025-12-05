نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المحامين تدعو الجمعية العمومية للانعقاد في 6 ديسمبر لمناقشة زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت نقابة المحامين عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025 بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك للتصويت على عدد من القرارات المهمة المدرجة بجدول الأعمال.

ويتضمن جدول الأعمال المقترح من مجلس النقابة ما يلي:

1. تعديل قيمة المعاش ليصبح الحد الأقصى 4000 جنيه شهريًا والحد الأدنى 2000 جنيه، على أساس 100 جنيه عن كل سنة اشتراك بدلًا من 75 جنيهًا، وبحد أقصى 40 عامًا.



2. احتفاظ آخر مستحق للمعاش – في حالة وفاة المحامي – بالقيمة الكاملة للمعاش عند تقريره، مع إعادة توزيع حصة أي مستحق قُطع معاشه على باقي المستحقين طبقًا لقانون المحاماة.



3. بدء صرف المعاش بالقيمة الجديدة اعتبارًا من عام 2027 وفق القواعد القانونية.



4. اعتماد الحسابات الختامية والميزانيات المقدمة من مجلس النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2019 حتى 2024، وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2025.



5. زيادة رسوم الدمغة للمحامين لتصبح:

10 جنيهات أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة في الجنح.

20 جنيهًا أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات الجنايات.

30 جنيهًا أمام محاكم الاستئناف.

200 جنيه أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية.

6. زيادة الاشتراك السنوي للمحامين بقيمة 100 جنيه، واعتماد رسم دراسة معهد المحاماة بقيمة 5000 جنيه.



7. عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد وتحديد أتعابه.



8. التصويت على القرارات سيتم لكل بند على حدة عبر الاقتراع السري بالمقار المخصصة داخل النقابة من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً.



9. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية إلى يوم 20 ديسمبر 2025.