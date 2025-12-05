نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد أسبوع حافل لرئيس مجلس الوزراء بين تطوير القاهرة التاريخية ودعم الاستثمار وزيادة إنتاج الذهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية موسعة لمتابعة مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر، في تأكيد واضح على الأهمية التي توليها الدولة لهذا الملف الحيوي، بما يسهم في تعزيز القيمة السياحية والتراثية للمنطقة، وتحويلها إلى مقصد عالمي يليق بتاريخ مصر العريق.

متابعة مستجدات العمل في منجم السكري وزيادة إنتاج الذهب

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بقطاع التعدين، بحث رئيس مجلس الوزراء مستجدات العمل في منجم السكري، مؤكدًا أن هناك خططًا طموحة لزيادة معدلات إنتاج الذهب خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد النقد الأجنبي، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار

ضمن جهود الحكومة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تابع رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين، كما استعرض خطوات تيسير الإجراءات الإدارية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم خطط التنمية الشاملة.

تشديد الرقابة على المنافذ ومنع تهريب السلع

في سياق إحكام السيطرة على حركة التجارة وحماية السوق المحلية، تم التأكيد على تشديد إجراءات منع تهريب السلع والبضائع، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، وضمان جودة السلع المتداولة، ومواجهة محاولات التلاعب.

تطوير محيط هضبة الأهرامات والمخطط السياحي الإطاري

دفعًا لجهود تطوير واحدة من أهم المناطق السياحية في العالم، استعرض رئيس مجلس الوزراء المخطط السياحي الإطاري لتطوير محيط هضبة الأهرامات، بهدف تحسين تجربة الزائرين، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز مكانة المنطقة على خريطة السياحة العالمية.

ويعكس هذا النشاط المكثف لرئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على التحرك المتوازن بين الحفاظ على التراث، ودعم الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وتشديد الرقابة، وتطوير أبرز المقاصد السياحية، في إطار رؤية شاملة لبناء الجمهورية الجديدة.