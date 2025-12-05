نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حلوان التكنولوجية تطبق منظومة امتحانات متطورة بقيادة الدكتور أسامة القُبيصي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد الدكتور أسامة القبيصي عميد كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان، في تصريح خاص للفجر، أكد أن الجامعة التكنولوجية بالقاهرة دخلت هذا العام مرحلة جديدة في منظومة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي، تقوم على التطوير الشامل والتخطيط الدقيق، بهدف تحقيق أعلى مستويات الانضباط داخل اللجان وتحسين التجربة الامتحانية للطلاب بشكل كامل.

وأوضح القبيصي أن الجامعة شهدت خلال السنوات السابقة بعض التحديات المرتبطة بغياب التنظيم وتعدد الإجراءات غير المتكاملة، إلا أن الإدارة الحالية عملت على معالجة تلك الجوانب عبر تبني نظام إداري جديد يعتمد على الوضوح وتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات، بما يعزز كفاءة العملية الامتحانية وينعكس مباشرة على نتائج الطلاب ومستوى أدائهم.

وأشار إلى أن أول محاور التطوير شملت إعادة هيكلة اللجان الامتحانية من خلال تشكيل لجان نوعية متخصصة؛ حيث تتولى لجنة السير متابعة تنفيذ الاختبارات داخل القاعات وضبط السلوك العام، بينما تختص لجنة الإعداد بتجهيز القاعات، وتنظيم الجداول، وتوزيع الطلاب وفق معايير دقيقة تمنع التكدس وتحافظ على الانضباط، إضافة إلى لجنة طباعة الأسئلة المسؤولة عن إعداد وصياغة وتجهيز ونسخ الامتحانات وفق أعلى مستويات السرية والجودة. وبيّن أن أعضاء هذه اللجان تلقوا تدريبًا متقدمًا خلال عدة امتحانات تجريبية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في كفاءة الأداء داخل اللجان.

وأضاف القبيصي أن الجامعة عملت كذلك على تطوير منظومة الكنترولات، حيث جرى الاستغناء عن الكنترول المركزي الواحد الذي كان يخدم سبع شعب، وتم إنشاء ثلاثة كنترولات مستقلة يُسند لكل منها إدارة تخصصين أو ثلاثة فقط، مع اختيار أعضاء من تخصصات مغايرة لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.

وفيما يخص تنظيم القاعات وتقليل فرص الغش، أوضح أنه تم توزيع المقاعد داخل الفصول بطريقة مدروسة تتناسب مع المساحة وتوفر بيئة هادئة ومنظمة تمنع أي محاولات للغش الجماعي، وتعزز تركيز الطلاب خلال الامتحانات.

كما أشار إلى إعداد جداول امتحانات مرنة تراعي كثافات الطلاب التي تصل إلى نحو ثمانية آلاف طالب بمختلف الفرق، مع تخصيص أيام منفصلة لامتحانات الفرقة الأولى التي يتجاوز عدد طلابها ثلاثة آلاف وخمسمائة طالب، وذلك لضمان توزيع عادل ومتوازن للامتحانات.

أما مواعيد الامتحانات، فقد حُددت امتحانات المتخلفات من 20 إلى 22 ديسمبر، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي من 23 ديسمبر وحتى 18 أو 19 يناير، على مدار شهر كامل يضمن سير الامتحانات دون تزاحم أو ضغط.

واختتم القبيصي تصريحاته بأن هذه المنظومة الجديدة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء عملية امتحانية أكثر احترافية وانضباطًا داخل الجامعة التكنولوجية بالقاهرة.