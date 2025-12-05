نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد إعلام السويس: استعدادات مكثفة للامتحانات وإطلاق برامج جديدة قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف جلال، عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس، في تصريح خاص لجريدة «دوت الخليج»، إن الكلية تواصل استعداداتها لامتحانات منتصف العام لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، مؤكدًا أن امتحانات الشفوي ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع بعد المقبل، على أن تعقبها الامتحانات التحريرية في الأسبوع الذي يليه.

وأوضح «جلال» أنه وجّه جميع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بضرورة الانتهاء من رصد درجات أعمال السنة وإعلان نتائج امتحانات الميدتيرم، حتى يكون الطالب على علم تام بموقفه الأكاديمي قبل دخوله الامتحان، مع مراعاة الحالات الإنسانية وطلاب ذوي الإعاقة.

وأضاف أنه كلف إدارة الدراسات العليا بوضع جدول امتحانات مختلف عن جدول مرحلة البكالوريوس، نظرًا لعدد أعضاء هيئة التدريس المحدود، بما يتيح لهم المشاركة في أعمال المراقبة، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات صريحة بعدم مشاركة الهيئة المعاونة في كنترول الدراسات العليا لضمان أعلى درجات الشفافية.

وكشف عميد الكلية عن أن اللائحة الجديدة للدراسات العليا – والتي تشمل برامج الماجستير والدبلومات المهنية والدكتوراه – في مرحلة العرض على لجنة القطاع، معربًا عن أمله في صدور الموافقة عليها قريبًا.

وفيما يتعلق ببرامج البكالوريوس، أوضح «جلال» أن الكلية تضم ثلاثة برامج رئيسية: الصحافة الرقمية، والإذاعة والتلفزيون، والاتصالات والعلاقات المؤسسية. كما تقدم الكلية برنامج ماجستير الإعلام الرقمي بمساراته الثلاثة المرتبطة بمجال الإعلام الرقمي.

وأشار إلى أن نظام الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، مؤكدًا أن البرامج الحالية ذات طابع أكاديمي حكومي مجاني باللغة العربية، بينما تستعد الكلية لطرح برامج متميزة مدفوعة خلال الفترة المقبلة.

ولفت عميد الكلية إلى أن الاعتماد على عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين يأتي بسبب قلة الكوادر الأساسية، موضحًا أن الكلية تعمل على تقديم تجربة تعليمية مختلفة تعتمد على الجوانب التطبيقية من خلال الورش والمعامل والاستوديوهات.

وأكد «جلال» أن الكلية منفتحة على السوق المحلي في السويس، حيث تربطها شراكات مع مركز النيل للإعلام، ومحافظة السويس، ومتحف السويس، إلى جانب التعاون مع شركات البترول، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل بضرورة الارتباط بالمجتمع المحلي وتعزيز الجانب التطبيقي والعملي في العملية التعليمية.

وأعلن عميد الكلية أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من البرامج المتميزة، إلى جانب استكمال مشروع الإذاعة الداخلية ومحطة التلفزيون داخل الكلية، مؤكدًا أن «كل فترة تحمل جديدًا يعكس التطور السريع الذي تشهده الكلية ومدينة السويس ككل».