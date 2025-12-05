نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يتفقد مقار انعقاد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذ عبد الحليم علام، اليوم، جولة تفقدية بمقار لجان التصويت في الجمعية العمومية المقررة لبحث زيادة المعاشات، وذلك للوقوف على انتظام سير العملية التصويتية داخل اللجان.

وشملت الجولة عددًا من المقار التي تجرى بها عملية التصويت، حيث تابع النقيب استعدادات اللجان ومدى جاهزيتها، وتوافر الموظفين المختصين، وانضباط الإجراءات التنظيمية المتخذة لضمان سهولة مشاركة الأعضاء وانسيابية عملية التصويت.

وأكد «علام» خلال جولته أهمية هذا الاستحقاق النقابي باعتباره خطوة محورية لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمحامين بعد التقاعد، مشددًا على حرص النقابة على توفير بيئة تنظيمية مناسبة تضمن الشفافية وسهولة الإجراءات.

ودعا نقيب المحامين جموع الأعضاء إلى المشاركة الواسعة والفعّالة في الجمعية العمومية دعمًا لقرارات تطوير الخدمات وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية المقدمة لهم.



تأتي الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين في إطار جهود مستمرة لتحسين منظومة الرعاية الاجتماعية للمحامين وأسرهم، خاصة ما يتعلق بملف المعاشات الذي يمثل أحد أهم الخدمات النقابية.



وقد شهدت السنوات الأخيرة مطالبات متزايدة من المحامين لرفع قيمة المعاش بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما دفع مجلس النقابة إلى إعداد مقترحات تستهدف تحسين الوضع التقاعدي للأعضاء.

وتسعى النقابة من خلال هذا الاستحقاق إلى إقرار زيادة جديدة للمعاشات، بحد أدنى 2000 جنيه وبحد أقصى 4000 جنيه، بما يعكس التوجه الحالي لرفع مستوى الخدمات الاجتماعية وتوفير مظلة تأمينية أفضل للمحامين بعد التقاعد.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية في وقت تعمل فيه النقابة على تطوير عدد من الملفات المرتبطة بالرعاية الصحية والاجتماعية، بما في ذلك تحديث آليات الصرف، وضمان استدامة التمويل، وتعزيز الشفافية في إدارة موارد صندوق الرعاية.

وتولي قيادة النقابة، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، اهتمامًا خاصًا بهذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم المحامين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تحركات ميدانية وجولات تفقدية للتأكد من جاهزية اللجان واستكمال الإجراءات التنظيمية لضمان خروج هذا الاستحقاق في أفضل صورة.



