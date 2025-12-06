نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥، بسمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب في مستهل اللقاء عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-القطرية على مختلف الأصعدة، مثمنا التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، حيث أكد المسئولان على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بكافة مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، إلى جانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، فضلا عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها. كما شددا على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع دولة قطر الشقيقة في مختلف القضايا الإقليمية، والبناء على العلاقات الثنائية المتنامية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.