نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح تمديد ولاية الأونروا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس لصالح الموافقة على تمديد ولاية الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن الأونروا تلعب دورًا لا غنى عنه في إعاشة وتشغيل ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وأن دورها اكتسب إلحاحًا أكبر بسبب الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية التي امتدت لعامين، وأسفرت عن تدمير كامل للبنية الأساسية ولنظم الحياة في القطاع.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الأونروا، بإمكانياتها وقدراتها وخبراتها للعاملين فيها، وتدعم الجهات الهامة في منظومة الإغاثة الإنسانية والتعافي في غزة، خاصة في مجال الصحة والتعليم اللذين يعانيان من تدمير يفوق التصور

قال أبو الغيط عن أمله في أن يكون هذا التصويت المهم بداية لتجديد دور الأونروا ومساندتها في مواجهة حملات إسرائيلية مغرضة تهدف إلى محو دورها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية توطئة لإلغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحرمانهم من أهم أسباب صمودهم على الأرض.

وقال رشدي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه نداء لكافة الدول المانحة بالتحرك على نحو عاجل لسد فجوة التمويل التي تعاني منها الوكالة الدولية والتي تبلغ نحو 200 مليون دولار من أجل تمكينها من مواصلة جهود الإنسان الذي لا غنى عنه في كافة مناطق عملياتها الخمس