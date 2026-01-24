وزير الداخلية يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:23 مساءً - قدّم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، هدية تذكارية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال حضوره الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.

وجاء تقديم الهدية التذكارية في إطار الفعاليات الرسمية للاحتفال بعيد الشرطة، تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بقيادة الدولة ودعمها المتواصل لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار.

ويُحيي المصريون ذكرى عيد الشرطة في 25 يناير من كل عام، تخليدًا لتضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطني في حماية الوطن وصون مقدراته.