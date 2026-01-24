وزير الداخلية: بمساعدة شعبية أحبطنا محاولة الإخوان إعادة إحياء جناحها المسلح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:23 مساءً - قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إن الوزارة تواصل التوعية بشأن مخططات إسقاط الدول عبر حروب الجيلين الرابع والخامس.

وأضاف خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 74 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تمكنا بمساعدة شعبية واعية من إحباط محاولة جماعة الإخوان الإرهابية إعادة إحياء جناحها المسلح".

وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم السبت، بعيد الشرطة الرابع والسبعين، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام 1952، تلك المعركة التي لم تكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل لحظة فارقة أعادت تعريف معنى الشرف والواجب والانتماء للوطن. يومها، وقف رجال الشرطة المصرية في وجه قوة الاحتلال البريطاني، مدججين بالإيمان قبل السلاح، رافضين تسليم مبنى المحافظة أو إنزال علم مصر، فكتبوا بدمائهم صفحة خالدة في سجل الوطنية.