الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 03:34 مساءً - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:

- السيد الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

- السيد الفريق/ أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

- السيد الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.

- السيد المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.

- السيدة الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.

- السيد الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

- السيدة المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- السيد المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السيد الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- السيد الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- السيد ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.

- السيد الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

- السيد المستشار هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.

- السيد المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.

- السيد حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل.

- السيدة الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.

- السيد الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

- السيد جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.

- السيد المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.

- السيد السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.

- السيد الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.

- السيد المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.

- السيدة الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ ذي الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع السيد الرئيس، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وتلى ذلك عقد اجتماع للسيد الرئيس معهم، أعرب سيادته في مستهله عن تمنياته للسيد رئيس الوزراء ونائبه والسادة الوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً سيادته على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين. وأكد السيد الرئيس على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشدداً على دعم سيادته للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.