سقوط سيدة تدير مسكنًا للأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 03:34 مساءً - فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (سيدتين ، أحد الأشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.