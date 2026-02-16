القوات المسلحة تهنئ السيد رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1447هــ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:16 مساءً - بعث الفريق / أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1447هــ جاء فيها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعياً الله العلى القدير أن يعيده على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بكل الخير واليمن والبركات .

كما يسعدنى أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذا الشهر الكريم الذى تتجلى فيه أعظم صور الترابط والإصطفاف لرفعة أمتنا المصرية ، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك ، مدركين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومى والذود عن مقدرات ومقدسات شعبها العظيم .

وفقكم الله ورعاكم وأيدكم إلى ما فيه الخير لمصر وأهلها .

وكل عام وسيادتكم بخير .،

كما بعث الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق / أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1447هـــ .

كما أصدر الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .