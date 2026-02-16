«الصحة» تحتفل باليوم الوطني لصحة الأسنان.. 1632 مستفيدًا وفعاليات توعوية في 21 محافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:16 مساءً -

احتفلت وزارة الصحة والسكان باليوم الوطني لصحة الأسنان الموافق 9 فبراير، بتنظيم فعاليات خدمية وتوعوية بالمراكز التخصصية لطب الأسنان التابعة لقطاع الرعاية العلاجية، بالتعاون مع شركة يونيليفر (علامة “سيجنال”)، في إطار الشراكة المجتمعية لتعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان ودعم ثقافة الوقاية والكشف المبكر.

وشملت الفعاليات ورش عمل تفاعلية، فحوصات فموية مجانية، وتوزيع مواد تثقيفية لترسيخ السلوكيات الصحية السليمة، بمشاركة خمسة مراكز تخصصية رئيسية: مركز أبحاث طب الأسنان بالقاهرة، ومركز أبحاث طب الأسنان بسموحة – الإسكندرية، ومركز تدريب أطباء الأسنان بدمنهور، ومركز تدريب أطباء الأسنان بالمنصورة، ومركز طب الأسنان التخصصي ببورسعيد.

وقدمت المراكز خدمات متقدمة شملت جراحات الفم، علاج الجذور بأحدث التقنيات، تركيبات وتجميل الأسنان، زراعة وتقويم الأسنان، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية في بيئة آمنة تتوافق مع معايير الجودة ومكافحة العدوى.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاحتفال يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز برامج الوقاية والتوعية، مشيرًا إلى أن التكامل مع شركاء التنمية والقطاع الخاص يوسع نطاق الاستفادة من الخدمات التوعوية والعلاجية ويصل إلى أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية أن المراكز التخصصية تمثل ركيزة أساسية لتقديم خدمات متقدمة، مع استمرار تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الكوادر الطبية لضمان جودة عالية.

وأفادت الدكتورة منى البيار مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بأن الفعاليات استفاد منها 1632 مواطنًا من خدمات الفحص والعلاج بالمراكز التخصصية خلال يوم الاحتفال، كما تم تنفيذ 1752 ندوة داخلية بحضور 12421 مستفيدًا، و47 ندوة خارجية بحضور 659 مواطنًا في 21 محافظة.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات التوعوية على مدار العام، وتعزيز الشراكات المجتمعية لدعم المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة.