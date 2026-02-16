الصحة تستأنف مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم مع بدء الفصل الدراسي الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:16 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان استئناف العمل بمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الطلاب الذين تم فحصهم منذ انطلاق المبادرة مع بداية العام الدراسي وحتى الآن بلغ 9 ملايين و353 ألفًا و132 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر بالمرحلة الابتدائية، عبر 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في جميع المحافظات، وتشمل إجراء المسح الطبي، قياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف عن حالات سوء التغذية، مع وضع آليات المتابعة والتحسين الصحي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي أن الحالات المكتشف إصابتها يتم تحويلها فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، مع تسليم الطالب «كارت متابعة» يحتوي على بياناته لضمان المتابعة الدورية في عيادات التأمين بجميع المحافظات.

وأشار الدكتور تامر سمير منسق المبادرة إلى مشاركة 2000 فريق طبي مدرب على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوزيع الفحوصات على مدار العام لتجنب التكدس. كما تقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب بالإجراءات الوقائية، مع تخصيص الخطين الساخنين 106 و105 للرد على استفسارات المواطنين بشأن المبادرة.