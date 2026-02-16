حصاد مشاركة مصر في قمة أديس أبابا.. إشادة أفريقية بقيادة الرئيس السيسي لملفات الأمن والاستقرار بالقارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:16 مساءً - أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بيانا بحصاد المشاركة المصرية في القمة الأفريقية، وما تنفيذه خلال القمة، حيث تمت الإشادة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، كما صدر قرار باستضافة مصر لقمة منتصف العام التنسيقية لأول مرة.

كما تم إقرار رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063 وما تتضمنه من مبادئ طالبت بها مصر ومنها عدم إلحاق ضرر والتعاون واحترام القانون الدولي، بالإضافة إلى عقد جلسة رسمية لمجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية للمجلس حول السودان والصومال وصدور بيانين لدعم وحدة وسيادة البلدين.

وعقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ، جلسة غير رسمية حول السودان تحت الرئاسة المصرية للمجلس بمشاركة وزير خارجية السودان ووزراء خارجية الدول أعضاء مجلس السلم والأمن.

كما تم رفض القمة الأفريقية الإجراءات الأحادية للاعتراف بأرض الصومال وتبني المواقف المصرية تجاه الصومال، فضلا عن تقديم مصر التقرير السنوي لأنشطة مجلس السلم والأمن، وتقرير أنشطة اللجنة التوجيهية للنيباد.