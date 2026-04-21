مدبولي أمام البرلمان: حزمة اجتماعية تتجاوز 100 مليار جنيه ودعم 40 مليار للفئات الأولى بالرعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيانه أمام مجلس النواب، أن الحكومة تعمل ضمن حزمة اجتماعية تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه تشمل زيادة الأجور والمعاشات، في إطار دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تخصيص نحو 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن تأمين السلع والطاقة يمثل أولوية قصوى للحكومة، مؤكدًا وجود خطة متكاملة لعبور التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأوضاع الدولية.

وأضاف أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة لم تكن خيارًا بل ضرورة فرضتها الأزمة العالمية، موضحًا أن هذه الإجراءات أسهمت في توفير نحو 3.5 مليون متر مكعب من الوقود، و18 ألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء.

ولفت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لخطط الترشيد خلال الربع الأول من العام المالي، إلى جانب توجيهات حكومية بتكثيف حملات التوعية لترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن تطبيق العمل عن بُعد ليوم أسبوعيًا ساهم في خفض استهلاك الطاقة والوقود.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة نفذت استثمارات بقيمة 3.8 تريليون جنيه لتعزيز مرونة الاقتصاد ودعم قطاع الطاقة، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.