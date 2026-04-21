البيت الأبيض: نقترب من اتفاق حقيقي مع إيران وسط تصعيد في التصريحات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة باتت "أقرب من أي وقت مضى" للتوصل إلى اتفاق وصفته بـ"الجيد والحقيقي" مع إيران، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة.

وأوضحت ليفيت، في تصريحات إعلامية، أن هذا التقدم يعود إلى ما وصفته بأساليب التفاوض التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى نجاح نهج أكثر تشددًا في إدارة الملف الإيراني، مقارنة بالاتفاق السابق الذي تم توقيعه خلال إدارة باراك أوباما.

وفي سياق متصل، واصلت ليفيت انتقاداتها لوسائل الإعلام الأمريكية، معتبرة أن بعض المنصات لا تعكس توجهات "الشعب الأمريكي"، ومتهمة إياها باتخاذ مواقف منحازة في تغطية الملف الإيراني.

من جانبه، شدد دونالد ترامب على أن بلاده تتوقع انخراط طهران في مفاوضات، محذرًا من "عواقب غير مسبوقة" في حال رفضت ذلك، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بإعادة بناء اقتصادها.

في المقابل، أبدت طهران موقفًا أكثر تشددًا، حيث أكد محمد باقر قالیباف أن بلاده ترفض الدخول في مفاوضات تحت الضغط أو التهديد، متهمًا واشنطن بالسعي لفرض شروط استسلام، ومشيرًا إلى استعداد إيران لاتخاذ خطوات جديدة في حال استمرار التصعيد.

وتعكس هذه التصريحات المتبادلة استمرار التوتر، رغم المؤشرات التي تتحدث عن إمكانية إحراز تقدم في مسار التفاوض بين الجانبين.