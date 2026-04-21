مدبولى: وضعنا خطط استباقية وسيناريوهات مختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه على الصعيد الداخلي كانت الحكومة المصرية مستعدة لمواجهة سيناريوهات الأزمة الحالية جراء توترات في المنطقة وحرب إيران وأمريكا، شأنها شأن حكومات العالم التي تحركت هي الأخرى في ظل تحديات فرضت عليها، حيث اتخذت 60 دولة إجراءات طارئة.

وتابع: وضعنا في اعتبارنا كحكومة سيناريوهات مختلفة مدركين طبيعة الحرب واتخذنا قرارات اقتصادية أسهمت في استقرار الاقتصاد المصرى، حيث يتم المتابعة المتأنية للأزمة والدراسة الدقيقة لتداعياتها والسرعة والحسم عند اتخاذ القرار، ثم تقييد الأثر، وقمنا بتشكيل لجنة للأزمة ضمت كل الأطراف المعنية منذ الساعات الأولى للحرب والمتابعة للتطورات الدولية وما تفرضه من تأثير على حركة التجارة، والتعامل مع مختلف التداعيات المحتلمة لهذه التطورات.

وأشار إلى أنه "تم تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية شملت تأمين احتياجات الطاقة وتأمين سلاسل الإمداد بما عزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، حول جهود الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

وتنص المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.