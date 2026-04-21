مدبولى: تأمين السلع الاستراتيجية ومخزون كافٍ للدواء ولم نشهد اختفاء أى سلعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في تأمين موقف السلع الاستراتيجية، والتأكد من توافر مخزون كافٍ منها، إلى جانب توفير مخزون مناسب من المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء بما يكفي لعدة أشهر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن فترة الحرب لم تشهد أي أزمة أو اختفاء لأي سلعة من الأسواق، مشددًا على أن الحكومة تحركت بشكل استباقي لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف مدبولي أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لتسريع الإفراج عن الشحنات الواردة، فضلًا عن العمل على تنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن تغطية الاحتياجات لفترة زمنية مقبلة.

وقال رئيس الوزراء: "الحمد لله لم يحدث أي نقص في أي سلعة"، مؤكدًا استمرار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد استعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من آثار التحديات الخارجية.