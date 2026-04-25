الرئيس السيسى: مصر خسرت 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:30 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نحيي كذلك الفريق القانوني المصري، الذي خاض معركة التحكيم الدولي ببراعة واقتدار، حتى استردت مصر طابا لتكتمل بذلك ملحمة التحرير، وتعود سيناء كاملة تحت السيادة المصرية شامخة في حضن الوطن العزيز، بعد معارك عسكرية، وسجالات سياسية، ونقاشات قانونية خاضها أبناء مصر في مختلف الساحات".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري تحرير سيناء: "إن معركة الأمس التي خاضها المصريون بالسلاح والدماء والفكر، امتدت اليوم إلى معركة البناء والتنمية.. فكما استعدنا الأرض بالتضحيات، فإننا نصونها ونشيدها بالعرق والعمل.. وقد اختارت الدولة المصرية بإرادة صلبة وعزم لا يلين أن تسلك طريق البناء والتنمية دون توقف أو تأجيل.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "رغم ما واجهته مصر والمنطقة من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير، بدءاً من الحرب على الإرهاب البغيض، مروراً بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، فحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية، وما ترتب على كل ذلك من تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، ولجوء نحو 10 ملايين وافد إليها من دول شقيقة وصديقة، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة".