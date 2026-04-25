الرئيس السيسى: نعمل بكل ما أوتينا من قوة وقدرة لتخفيف الأعباء على شعبنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "على الرغم من جسامة تلك التحديات، فقد استطاعت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالعمل الشاق وتماسك شعبها وتحمله، أن تجتاز الأزمة تلو الأخرى، وتحافظ على استقرارها، حتى غدت واحة للأمن والأمان في محيط مضطرب من كل اتجاه".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري تحرير سيناء: "أؤكد كذلك إدراكنا لحجم الضغوط التي يواجهها شعبنا العظيم، ووعينا بأن بناء دولة قوية راسخة هو الضمانة الأكيدة للحفاظ على الوطن وأبنائه. وإننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة وقدرة، لتخفيف الأعباء والحد من التبعات قدر الإمكان".