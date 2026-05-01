مصر تتألق قاريًا.. إشادة دولية بتنظيم بطولات أفريقيا للمصارعة بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 08:16 مساءً - تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري للمصارعة، يتضمن إشادة رفيعة من الاتحاد الدولي للمصارعة بنجاح تنظيم بطولات أفريقيا التي استضافتها جمهورية مصر العربية بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة الماضية.

وأعرب السيد نيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، في خطابه عن تقديره الكبير للمستوى المتميز الذي ظهرت به البطولة، من حيث الدقة التنظيمية والاحترافية العالية في إدارة المنافسات، إلى جانب حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهو ما عكس الصورة الحضارية لمصر وقدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية القارية والدولية.

كما أكد الاتحاد الدولي للمصارعة اعتزازه بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير اللعبة على المستويين القاري والدولي، مشيرًا إلى ثقته في استمرار التعاون والشراكة مع مصر باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير رياضة المصارعة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أوضح الاتحاد المصري للمصارعة أن هذا النجاح يعكس حجم الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة، وحرصها المستمر على توفير كل سبل النجاح للبطولات الدولية التي تُقام على الأراضي المصرية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة.

وكان الاتحاد المصري للمصارعة قد نظم بطولات أفريقيا في المصارعة الرومانية والحرة والنسائية للكبار والشباب والناشئين، إلى جانب بطولة أفريقيا للمصارعة الشاطئية للرجال والسيدات، فضلًا عن تنظيم معسكر تدريبي، وذلك خلال الفترة من 19 أبريل حتى 6 مايو 2026 بمحافظة الإسكندرية.