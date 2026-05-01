سكان غزة يتابعون قمة الأهلى والزمالك من داخل خيم النزوح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 11:16 مساءً - في مشهد إنساني لافت، تابع سكان قطاع غزة مباراة القمة بين النادى الأهلى ونادى الزمالك من داخل خيم النزوح، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع جراء الحرب المستمرة.

وأظهرت مقاطع متداولة تجمع عشرات الفلسطينيين حول شاشات صغيرة داخل الخيام، لمتابعة واحدة من أبرز مباريات كرة القدم في مصر، حيث علت الهتافات والتشجيع رغم قسوة الظروف المحيطة.

وأكد متابعون أن كرة القدم تمثل متنفسا نادرا لسكان غزة، إذ تمنحهم لحظات من الهروب من واقع الحرب، وتعيد إحياء مشاعر الفرح والانتماء ولو لساعات قليلة.

ويعكس هذا المشهد تمسك الفلسطينيين بالحياة، وقدرتهم على التفاعل مع الأحداث الرياضية الكبرى، رغم ما يواجهونه من تحديات إنسانية يومية داخل مراكز الإيواء وخيم النزوح.

وتحمل متابعة القمة من داخل الخيام رسالة قوية بأن الرياضة لا تزال قادرة على جمع الناس، حتى في أصعب اللحظات، وأن الشغف بكرة القدم يتجاوز الحدود والأزمات.