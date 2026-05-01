بوليتيكو: ترامب يبلغ الكونجرس أن الحرب مع إيران انتهت

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 11:16 مساءً - أبلغ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي بأن العمليات العسكرية مع إيران قد انتهت مع حلول الموعد النهائي الذي يفرضه القانون، في خطوة تهدف إلى احتواء الجدل المتصاعد داخل الأوساط السياسية في واشنطن.

وجاء إخطار الكونجرس الأمريكي ضمن رسالة رسمية من البيت الأبيض، أكد فيها أن الأهداف العسكرية قد تحققت، وأن المرحلة الحالية تركز على المسار الدبلوماسي، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وأوضح البيت الأبيض أن الرسالة تضمنت مبررات قانونية وسياسية تهدف إلى تجنب معركة محتملة مع الكونجرس، خاصة في ظل مطالبات بعض الأعضاء بفرض قيود على صلاحيات الرئيس في شن عمليات عسكرية خارجية دون تفويض واضح.

ويعكس هذا التطور تحولا في الموقف الأمريكي تجاه التصعيد مع إيران، حيث تسعى الإدارة إلى تقليل حدة التوتر، والانتقال نحو إدارة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، بدلا من المواجهة العسكرية المباشرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ضغوط داخلية متزايدة، إذ يفرض القانون الأمريكي مهلة محددة لإبلاغ الكونغرس بأي عمليات عسكرية، ما يضع الإدارة أمام تحدي التوازن بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات الدستورية.